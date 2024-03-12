Rehabilitasyon servisi takla attı: 4'ü çocuk, 9 yaralı
Diyarbakır-Silvan karayolunda rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rehabilitasyon servisi takla attı: 4'ü çocuk, 9 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır-Silvan karayolunda rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda 21 AAU 209 plakalı minibüs, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.