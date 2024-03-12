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Rehabilitasyon servisi takla attı: 4'ü çocuk, 9 yaralı

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Diyarbakır-Silvan karayolunda rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Rehabilitasyon servisi takla attı: 4'ü çocuk, 9 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır-Silvan karayolunda rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda 21 AAU 209 plakalı minibüs, sürücüsü M.A.'nın kontrolünden çıkıp takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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