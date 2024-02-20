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Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiden kurtarılan 3 kınalı keklik doğaya salındı

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Siirt'te kaçak avcılık yapan bir kişiden kurtarılan 3 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı. Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Siirt'te kaçak avcılık yapan kişiden kurtarılan 3 kınalı keklik, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salındı.

??????? Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ve Kontrol ekipleri kaçak avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kent kırsalında çalışma yapan ekipler bir şüphelinin 3 kınalı kekliği kaçak avladığını belirledi.

Kaçak avcı hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Keklikler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Hayvan Hakları Çevre Doğa Suç Güncel Haberler

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