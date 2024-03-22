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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Down Sendromlu Öğrencileri Ziyaret Etti

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim görmekte olan öğrencileri ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü münasebetiyle bir rehabilitasyon merkezinde öğrenim görmekte olan 25 özel öğrenciyi ziyaret etti. Etkinlikte Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu gösterisi sergilenerek çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlandı. Ayrıca farkındalık günü kapsamında okul idaresi ve okulda bulunan öğrenci velileri ekiplerce ziyaret edildi. Ekiplerce ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü'nün ve teşkilatın selamları iletilerek sadece bir gün değil her zaman down sendromlu özel çocukların yanında ve destekçisi olunduğu vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü 21 Mart Yerel Spor Güncel Haberler

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