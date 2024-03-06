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Bağımsız bir hayatı tercih eden danışanların el emekleri sergisi

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Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde açılan sergide, YEDAM ve Rehabilitasyon merkezlerindeki atölyelerde danışanların tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünler beğeniye sunuldu.

Bağımsız bir hayatı tercih eden danışanların el emekleri sergisi, Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde açıldı.

Bursa Tayyare Kültür Merkezinde açılan sergide, YEDAM ve Rehabilitasyon merkezlerindeki atölyelerde danışanların tasarladıkları tablolar ve el sanatları ürünler beğeniye sunuldu. Açılışa katılan Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "Yeşilay çok kıymetli bir kurumumuzdur. Bağımlılıklarla mücadelede öncü rol oynamaktadır. Bünyesine kattığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve Rehabilitasyon Merkezleriyle bağımlılıklarla mücadelede çok büyük roller almıştır. Bizlerde Yeşilay'ın birer gönüllüsü olarak her daim yanınızdayız. Bağımlılıklarla mücadelede verdikleri onurlu çalışmalarından dolayı ekipleri kutlarım" dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Suat Arvas ise, "Bağımlılıklara dikkat çekmek hedefiyle sergide danışanların tasarladıkları tablolar ve el sanatlarını sergileyerek Bursalıların beğenisine açtık. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize ve Yeşilay Rehabilitasyon Merkezlerimize başvurarak 'Bağımsız bir hayatı' tercih eden danışanlarımız, hayatlarında açtıkları tertemiz sayfayı atölyelerimizde pekiştirdi" diye konuştu.

Tayyare Kültür Merkezinde açılan sergi her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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