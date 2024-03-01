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Trakya Üniversitesi ve Edirne DSİ Spor Kulübü arasında Egzer-Fiz Projesi başlatıldı

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Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne DSİ Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen Egzer-Fiz Projesi ile sporcuların biyomekanik uygunlukları artırılmaya çalışılıyor.

Trakya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Edirne DSİ Spor Kulübü arasında "Egzer-Fiz Projesi" hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje ile sporcuların biyomekanik uygunluklarının artırılması, yaralanma risklerinin azaltılması ve spor performanslarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

DSİ Spor Kulübü teknik heyeti ve sporcuları, Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret ederek, Dekan Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hilal Keklicek ve proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Berna Kuzuoğlu Tunçer'e teşekkür plaketi verdi.

Vakıflar çorba ikram etti

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce çorba ikramında bulunuldu.

Müdürlük personelince Eski Cami önünde gerçekleştirilen dağıtımda 400 kişiye mercimek çorbası ikram edildi.

Çorba ikramımın cuma günleri süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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