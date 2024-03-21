Huzurevi sakinleri ile iftar

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bireyler ile iftar yaptı.

Ramazan ayının bereketini büyükler ile aynı sofrada paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dr. İdris Akbıyık, "Ramazan ayı rahmet, mağfiret, yardımlaşma, sevgi ve huzur ayı. Bugün biz bu huzuru siz kıymetli büyüklerimizle aynı sofralarda iftar yaparken bulduk. Allah sizlerden razı olsun, sizleri başımızdan eksik etmesin. Devletimizin tüm kurumları sizin huzurunuz, iyiliğiniz, mutluluğunuz için seferber. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde siz kıymetli büyüklerimiz, şehit yakınlarımız ve engelli vatandaşlarımız için tüm kurumlarımız güzel hizmetler yapmakta ve her türlü imkanı sağlamaktadır. Her şey sizlerin huzuru, sağlığı ve mutluluğu için. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, ellerinizden öpüyorum" dedi.

İftar Programına Vali Dr. İdris Akbıyık ve Eşi Sevim Akbıyık'ın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve eşi, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve eşi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük ve eşi ile İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve eşi katıldı. - MUĞLA