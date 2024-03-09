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Çaykur Rizespor'un Mithat Pala'sı ameliyat edildi

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un futbolcusu Mithat Pala, Galatasaray maçında sakatlandıktan sonra ameliyat edildi. Ameliyatın başarılı geçtiği ve sporcunun rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı açıklandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçında sakatlanan Mithat Pala, ameliyat edildi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Dr. Hakan Özbay tarafından ameliyatı edildiği belirtildi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini, en kısa zamanda sporcunun rehabilitasyon sürecine başlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

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