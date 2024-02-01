YK Enerji ve İTÜ işbirliğiyle maden sahasında 2 bin fidan dikildi

Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin (YK Enerji) kullanıma kapanan maden sahasında 2 bin fidan dikildi.

YK Enerji ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, üniversitenin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında 250 öğrenci ile akademisyen, Hüsamlar Mahallesi'ndeki maden sahasında buluştu.

"250. yılda 250 bin fidan" kampanyası kapsamında maden sahasında, İTÜ 250. Yıl Hatıra Ormanı'nda 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Can suyu verilen fidanların yanına dikilen destek çubuklarına bazı öğrenciler isimlerini yazdı.

YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, AA muhabirine, 1993 yılında İTÜ'den mezun olduğunu, İTÜ'nün 250. yılı kapsamında gerçekleştirilen hatıra ormanlarının birinin de kendi sahalarında oluşturulduğunu söyledi.

Dikilen 2 bin fidan sayısını 250 bine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Demir, "İTÜ'nün nice 250 yıllar ülkemize hizmet etmesini temenni ediyoruz. 11 Kasım 2023'te Milli Ağaçlandırma Günü'nde maden rehabilitasyon çalışmalarına başladık. Yaklaşık 3 aydır 48 hektar alanda, 125 bin çeşit bitkiyi toprakla buluşturduk. 2025 sonunda 1200 hektarları hedefliyoruz. Maden sahalarında kömürü elektrik enerjisine çevirdikten sonra bu noktaların doğaya geri döndürülmesi, rehabilitasyonu görevimizi yapıyor olacağız. Bu bizim buradaki kaynağı bitirene kadar sürecek uzun soluklu bir çalışma olacak." diye konuştu.

Bugüne kadar işi biten sahaların azınlıkta olduğunu ve buralarda daha sınırlı çalışmalar yapıldığını dile getiren Demir, "Şimdi daha büyük alanları artık maden olarak terk ediyoruz. Bu da bize kısmet oldu. 2023 Kasım'dan bu yana başladığımız ağaçlandırma çalışması 2040'lı yıllara kadar Allah'ın izniyle yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise üniversite olarak 2023'te sürdürülebilirlik, çevre, yeşil kampüs gibi alanlarda dünya sıralamasında önemli dereceler aldıklarını bildirdi.

Koyuncu, sürdürülebilirlikte dünya sıralamasında 58, yeşil kampüste 46, Avrupa'da 26, Türkiye'de birinci olduklarını, İTÜ'nün genel dünya sıralamasında da ilk 500'de olduğunu vurguladı.

Geçen yıl mühendislik ve teknoloji alan bazlı sıralamada dünya 108'inciliğini elde ettiklerini vurgulayan Koyuncu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla 250. yılımızda bunun gibi birçok başarılarla süslemiş olduk. Cumhuriyetimizin 100. yılı, üniversitemizin de 250. yılında 250 bin fidan projesini geçen yıl başlattık. Mezunlarımızla geçen yılın ocak ayında ilk ağaçlarımızı diktik. Birçok ilimizde hatıra ormanları kurduk. Bugün de YK Enerji ile maden sahalarının tekrar doğaya kazandırılması kapsamında alanların ağaçlandırılması için buradayız. Üniversitemizden 250 öğrencimiz ve personelimizle YK Enerji'nin başlattığı çok önemli projeye 250. yılımızda katkı sunuyoruz."

Kapanan maden sahalarının tekrar doğaya kazandırılmasını çok önemsediklerini vurgulayan Koyuncu, açık maden sahalarına tekrar toprak serpilip alanların halkın kullanımına kazandırılması, buraların park bahçe haline dönüştürülmesi ülke açısından çok önemli bir kazanç olduğunu kaydetti.

Koyuncu, kömürü alınarak enerjiye dönüştürülen alanların ağaçlandırılarak doğaya kazandırılmasıyla geri dönüşümün sağlanmış olduğunu belirtti.

Etkinliğe, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İTÜ'lü akademisyenler, mahalle muhtarları ile öğrenciler katıldı.