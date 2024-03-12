Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs kazası: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana gelen kazada, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüs takla atarak kanala düştü. Kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda. rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesi Silvan Bulvarı'nda 21 AAU 209 plakalı minibüs, sürücüsü M.A'nın kontrolünden çıkıp takla atarak yol kenarındaki kanala düştü.
Kazada yaralanan 4'ü çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR