Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

29.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:43

Parkta ve sokakta yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar ADANA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.

Parkta ve sokakta yürüyen vatandaşlar

Trafikte ilerleyen araçlar ADANA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
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