Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle hareketlilik başladı
29.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:43
Parkta ve sokakta yürüyen vatandaşlar Trafikte ilerleyen araçlar ADANA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.
Parkta ve sokakta yürüyen vatandaşlar
Trafikte ilerleyen araçlar ADANA - Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun