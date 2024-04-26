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Havza Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıttı

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Havza Belediyesi, Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1500 badem, dut, kaysı, ceviz ve şeftali fidanı dağıttı. Belediye Başkanı Murat İkiz, yeşil alanları arttırmayı hedeflediklerini belirterek, fidanların dikilmesi ve korunması çağrısında bulundu.

Havza Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz meyve fidan dağıtıldı.

Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde vatandaşlara 1500 badem, dut, kaysı, ceviz ve şeftali fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtımına katılan Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede yeşil alanları arttırmayı hedeflediklerini belirterek, "Halkımızdan isteğimiz, fidanları muhakkak dikmeleri ve diktikleri bu fidanları korumaları. Halkımıza ücretsiz fidan dağıtımına devam edeceğiz. Geçen hafta dağıttımız fidanlar ile dağıtılan fidan sayımız 3 bine ulaştı. İnşallah parklarımızda da ağaçlandırma ve peyzaj çalışmasına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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