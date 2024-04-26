Aksaray'da Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi
Aksaray'ın Eskil ilçesinde Müftü Bekir Murat önderliğinde vatandaşlar, Gölbez yaylasında yağmur duası için bir araya geldi. Kur'anı Kerim okunmasının ardından yapılan dua sonrası program sona erdi.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
İlçe Müftüsü Bekir Murat ile çok sayıda vatandaş, Gölbez yaylasında Cuma namazı sonrası yağmur duası için bir araya geldi.
Kur'anı Kerim okunmasının ardından Murat, yağmur duası yaptı.
Program yapılan ikramın ardından sona erdi.