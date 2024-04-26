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Belen'de Kut'ül Amare Zaferi'nin 108. yıl dönümü programı düzenlendi

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Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrencilerin şiir okuması ve oratoryo gösterisi yapıldı. Programa, Belen Kaymakamı, Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ve vatandaşlar katıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, Kut'ül Amare Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belen Hükümet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden programda "Önce Vatan" oratoryo gösterisi yapıldı.

Program öğrencilerden oluşan koronun konserinin ardından sona erdi.

Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Kut'ül Amare'nin önemini anlattı.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Bozkurt, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Cansever, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Hatay Belen Kültür Sanat Güncel Haberler

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