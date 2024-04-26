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Osmaniye'de bir eve giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

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Osmaniye'de bir vatandaşın evine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Osmaniye'de bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Merkez Mevlana Mahallesi 14537 sokakta evine giren yılanı fark eden vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakaladı. Yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, ekipler tarafından doğaya geri bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye İtfaiye Hayvanlar Olaylar İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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