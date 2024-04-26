Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024?

Yurtiçi Kargo Cumartesi açık mı? sorusu vatandaşın arama motorlarında sıklıkla araştırdığı konulardan biri. Kargo ile işi olan vatandaşlar kargoların çalışma saatlerini araştırıyor. Merak edilen sorulardan biri ise Yurtiçi Kargo Cumartesi açık mı? Araştırılıyor. Peki, Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024?İşte merak edilenler...

YURTİÇİ KARGO HAFTA SONU AÇIK MI?

Her kargo şirketinin olduğu gibi Yurtiçi kargo da hafta sonu çalışma saatleri belli. Yurtiçi Kargo'nun kendi internet sayfasındaki açıklaması şöyle;

"Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır." Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09:00'da başlayarak 18:00'a kadar çalışmaktadır. 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Yurtiçi Kargo hizmeti alabilirsiniz. Buna göre Yurtiçi Kargo Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında normal olarak hizmet vermekte, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.