Antalya'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini telefonda polis ya da savcı olarak tanıtan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekipler, A.K.Ö. isimli vatandaşın telefonla aranıp 760 bin TL'yi elden teslim edeceği bilgisinin elde edilmesi üzerine harekete geçti. Takipte olan ekipler, A.K.Ö.'den parayı elden almaya gelen şüpheli U.A.H.'yi kovalamaca sonucu suçüstü yakaladı. U.A.H. hakkında yapılan incelemede, M.A.A. isimli şüpheli ile il dışından geldikleri, olayla ilgisi olduğu ve başka bir olayda R.D. isimli vatandaşı aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon lira para ve ziynet eşyasının elden alınması olayına karıştığı, ardından da ilden ayrıldığı tespit edildi. Bu bilgiler ışığında tekrar harekete geçen ekipleri M.A.A.'yı da yakaladı.

Yapılan aramalarda ise suç eşyası olduğu değerlendirilen cep telefonları ve sim kartlarına el konuldu.

2 şüpheli 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA