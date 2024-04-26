Boşandığı İçin Lokma Döktürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir vatandaş, eşinden boşandığı için cuma namazı çıkışı lokma döktürdü.

Gemlik İstiklal Caddesi üzerinde Karsak Camii önünde cuma namazı çıkışı, boşandığı için lokma dağıttıran Umut Yiğit, "Çok şükür boşandım, kurtuldum. Allah hayrımızı kabul etsin. Allah bir daha böyle insanları karşıma çıkarmayı nasip etmesin" dedi. - BURSA