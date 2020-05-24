Sokağa çıkma izninde yaşlı adamın cesedi bulundu
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Sokağa çıkma izninde yaşlı adamın cesedi bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun çayı kenarında 72 yaşındaki yaşlı adama ait ceset bulundu.

Sokağa çıkma izninde yaşlı adamın cesedi bulundu
24.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:12

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun çayı kenarında 72 yaşındaki yaşlı adama ait ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yeni mahalle Savrun çayı kenarındaki yolda yerde hareketsiz şekilde yatan birini görenler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Yol kenarında bulunan ceset 72 yaşındaki Ahmet Bıyıklı isimli yaşlı adama ait olduğu tespit edildi. Bugün saat 14.00 ile 20.00 arasında 65 yaş ve üstü kişiler için sokağa çıkma izni olduğunu cesedi bulunan Ahmet Bıyıklı'nın da yürüyüşe çıktığını belirten kardeşi Salih Sungur, "Ben Savrun çayına balık tutmaya gelmiştim. Abim sanırım yürüyerek benim yanıma geliyordu. O esnada burada düşmüş vefat etmiş. Hiçbir rahatsızlığı yoktu" şeklinde konuştu.

Yaşlı adamın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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