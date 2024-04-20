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Düziçi'nin kurtuluş kutlamalarında paraşüt pilotu ağaca takıldı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamalarında gösteri uçuşu yapan paraşüt pilotu rüzgarın etkisiyle ağacın dallarına takıldı. Kurtarılan pilotun sağlık durumu iyi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü, kutlamalarında gösteri uçuşu yapan paraşüt pilotu rüzgarın azizliğine uğrayarak ağacın dallarına takıldı.

Düziçi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler kutlandı. 28 Mart tarihinden yapılan kutlamalar yerel seçimler nedeniyle bu gün gerçekleştirildi. Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İlçe stadyumunda devam eden etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Yamaç paraşütçüleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri sırasında bir paraşüt pilotu rüzgarın etkisiyle etkinliğin yapıldığı alanın çevresinde bulunan ağacın dallarına takıldı. Ağaçta asılı kalan paraşüt pilotu kısa sürede kurtarılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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