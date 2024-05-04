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Osmaniye'de aşırı yağışlar sonucu kapanan 5 köy yolunda ulaşım sağlandı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle 5 köyün yolları trafiğe kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yollar tekrar ulaşıma açıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı 5 köyün kapanan yolları trafiğe açıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dün akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur; Çatak, Yeni Farsak, Gökcayır, Yeşilyurt, Yeşildere, Çitli, Kuşçu köyü yollarında büyük hasar neden oldu. Ulaşıma kapanan yollarının açılması için köylüler İl Özel İdaresinden yardım istedi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından köy yolları tekrar ulaşıma açıldı.

Köylülerin mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerinin hazırlıklı olduğunu belirten, Osmaniye İl Genel Meclis üyesi Hakan Dallı, "Dün aşırı yağan yağmurdan dolayı, 5 köy yolumuz kapanmıştı. Kapanan yollarla ilgili muhtarlarımız bize bilgi verdi. Bizde o bilgiler doğrultusunda Özel İdare Başkanımıza ve Genel Sekreterimize bilgileri verdik. Onlarda sağ olsun ekipleri gönderdiler. Sabahın ilk saatlerinde başladık şuan köy yollarımızı açıyoruz. Emeği geçen personellerimize, Genel Sekreterimize, Meclis Başkanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ederiz. Köylerimize de geçmiş olsun diyorum" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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