Adana-Mersin arası hızlı tren çalışmaları başladı

'Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi' çerçevesinde yaklaşık 2 yıl sürecek olan çalışmaların tamamlanmasının ardından, 1 saat olan Adana- Mersin arası 25 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 'Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Hızlı Tren Hattı' çalışması başlatıldı. Saha incelemelerinin ardından geçtiğimiz yıllarda başlanan proje çerçevesinde Mersin ile Gaziantep arasındaki 6 saat 23 dakikalık seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşüreceği, saatte 200 kilometre tasarım hızıyla, bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşıması hedeflendiği bildirildi. 361 kilometre olan mevcut yolun 312,5 kilometreye düşürüleceği hat kapsamında, 287 kilometrelik katener sistemi, 2 gar, 19 istasyon, 86 karayolu üst geçidi, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edileceği öğrenildi. Bu çalışmalar çerçevesinde ise Adana-Mersin arası 1 saat olan yolculuk süresinin 25 dakikaya kadar düşeceği öğrenildi. Devlet Demir Yolları 6. Bölge Müdürlüğü hızlı tren çalışmaları nedeniyle 22 Nisan'dan itibaren 2 yıl süreyle tren seferlerin durdurulacağını açıkladı.

"Sonuçta hızlı tren yapılacak, o da bizim için iyi olacak"

Tren seferleri iki yıl duracağı için kimi vatandaşlar bu durumu olumlu karşılarken, kimi vatandaşlar ise sürenin çok uzun oluğunu söyledi. Mersin'den Adana'ya seyahat eden vatandaşlardan Diyab Aslan, "Bugün Mersin'den Adana'ya geldim. İki yıl süreyle olması biraz kötü. Ancak sonuçta hızlı tren yapılacak. O da bizim için iyi olacak. Bu süreçte insanlar karayolunu tercih edecek mecburen. İnsanlar biraz zorlanacak ama sonuçta bir hizmet yapılıyor, sabretmemiz lazım" dedi.

Yeni hızlı tren hattı çalışmalarının tamamlanması için iki yıllık sürenin ideal olduğunu düşündüğünü ifade eden Berat Öztürk ise, "İki yıl bence hızlı trene geçiş için ideal bir süre. İlk defa geldim buraya. İnsanlar için zorluğu ise otobüs veya başka yollara yönelebilirler. Tabii ki çalışan insanlar için bu durum insanların işlerini zorlaştıracaktır" şeklinde konuştu.

"Mecburen katlanacağız"

Mersin-Adana demiryolu hattını seyahat amacıyla sık olarak kullanan vatandaşlar için iki yıllık sürenin uzun bir süre olacağını belirten İbrahim Ökten ise, "Ne yapacaksın, başka çare yok. Mecburen katlanacağız. Herkes katlanacak ancak o zaman dolmuşlar milleti soyacaklar. Tren 80 TL ancak dolmuşla ulaşımda dolmuşlar en az 100 TL alıyor. O zaman belki 150 TL yaparlar. Devletimiz konunun üzerinde dursa, fiyat artışının önüne geçerse iyi olur. Ben Mersin'deydim burada hastam vardı, ameliyat oldu geri dönüyorum. Tren olmazsa mecburen dolmuş ile gideceğiz, başka çare yok" ifadelerini kullandı. - ADANA