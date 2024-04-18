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Mersin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Resul Beyazdurma Osmaniye'de toprağa verildi

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Mersin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Resul Beyazdurma, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Kazada sürücü yaralanırken, Beyazdurma olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Resul Beyazdurma memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. 80 DA 064 plakalı otomobil, aynı istikamette duran tıra arkadan çarptı. Kazada Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışanlardan sürücü yaralandı, yanında bulunan Resul Beyazdurma (28) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Beyazdurma'nın cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Yeni Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardında defnedildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Beyazdurman'ın Ramazan Bayramı'nda babaannesini kaybettiği 3 gün önce çalışmak için tekrar Mersin'e gittiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Mersin trafik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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