Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 81 Şüpheli Yakalandı
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 81 şüpheli yakalandı, 15 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli suçlara ilişkin birçok malzeme ele geçirildi.
Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 81 şüpheli yakalandı, 15 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 81 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, bir miktar iskambil kağıdı, 3900 Türk lirası kumar parası, 229,5 gram 36 parça uyuşturucu uyarıcı madde, 40 uyuşturucu uyarıcı hap, 2 hassas terazi, 10 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelilerden 15 tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE