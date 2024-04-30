Yeşil sahalarda ender görülen an! Maç sonu kız arkadaşına evlilik teklifi etti

Osmaniye 1. Amatör Ligi Adem Hurma sezonunda Toprakkalespor, play-off mücadelesinde Osmaniyegücü'nü 3-2 mağlup ederek, yarı finallere yükseldi. Mücadelenin sonunda ise yeşil sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi.

DİZ ÇÖKÜP, EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Sezonu 34 golle gol kralı olarak tamamlayan maçta da beraberlik golünü atan forvet oyuncusu Ertürk Ataş, galibiyet sonrasında karşılaşmayı izleyen kız arkadaşına tribünler önünde eğilerek, evlenme teklifinde bulundu. Evlilik teklifi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.