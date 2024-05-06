Osmaniye'de Öğrencilerin Tasarladığı Robotların Yer Aldığı Yarışma Düzenlendi
Osmaniye'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Kod 80' projesi kapsamında öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma başladı. Vali Erdinç Yılmaz, etkinliğin açılışında teknolojideki değişim ve gelişimlerin önemine vurgu yaptı.
Osmaniye'de öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma organize edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kod 80" projesi kapsamında düzenlenen yarışma, Liseler Kampüsü Spor Salonu'nda başladı.
Vali Erdinç Yılmaz, etkinliğin açılışında, teknolojideki değişim ve gelişimleri takip etmenin önemli olduğunu söyledi.
Konuşmanın ardından Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilerin projelerini inceledi.
Öğrencilerin tasarladığı robotların farklı parkur ve kategorilerde yarışacağı etkinlik, 4 gün sürecek.