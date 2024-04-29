Osmaniye'de Okul Servislerine Yönelik Trafik Denetimi

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen trafik denetiminde, 20 araç trafikten men edilirken, farklı suçlardan adli sicil kaydı bulunan 15 sürücünün ise okul servis şoförlüğünden el çektirilmesi sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekiplerince, 1 Ocak - 26 Nisan tarihleri arasında sorumluluk alanlarında bulunan okullarda ve çevresinde okul servis araçları ve servis sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamalardaki amacın sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarına yöneltmek, trafik kazalarını en aza indirmek, öğrencilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak maksadıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Okullarda öğrenim gören öğrencilerin güvenliğini temin etmek amacıyla okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen 20 araç trafikten men edilirken, farklı suçlardan adli sicil kaydı bulunan 15 sürücünün ise okul servis şoförlüğünden el çektirilmesi sağlandı. - OSMANİYE