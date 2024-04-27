Emekli Vatandaşın Alışveriş Sıkıntısı

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarına alışveriş yapmaya gelen emekli Yakup Kubilay maaşının yetmediğini belirterek, "Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde semt pazarında alışveriş yapmaya gelen emekli bir vatandaş her şeyi alamadığını, ucuz olduğu için dökük ürünler aldığını ifade etti. Yakup Kubilay adlı emekli vatandaş şunları söyledi:

"Aldığım aylık 15 bin küsur lira, yetmiyor. Et alamıyorum, süt alamıyorum, yumurta alamıyorum. Çocuk okuyor, bir tanesi üniversitede. Fakir fukaranın hali perişan. Her şeyi alamıyorum, seçiyorum ucuzunu alıyorum. Dökük alıyorum dökük. Domates, soğan, patates hepsi pahalı. Ucuz olduğu için alıyorum. Bu gidişatın sonu kötü. 27 yıl çalıştım devlet memuruydum aldığım aylık 15 bin küsür lira. Emekliyim o da hiçbir işe yaramıyor. Engelli olmasam ben çalışır geçinmek isterim."