Üye Girişi
Haberler

Osmaniyeli Restoran İşletmecileri Boykota Tepki Gösterdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniyeli restoran işletmecileri, Türkiye çapında yapılan cafe ve restoran boykotuna tepki göstererek, ekonomik sıkıntılarından bahsetti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) Türkiye çapında cafe ve restoranlara karşı 20-21 Nisan tarihlerinde alınan boykot kararına Osmaniyeli esnaftan tepki geldi. Restoran işletmecisi Halil Özdemir, " Bizim pahalandırma şansımız yok. Aldığımız ürünü bugün 5 liraya alıyorsak yarın 7 lira oluyor. Etin kilosu olmuş 550 lira, tavuk olmuş göğüs alıyoruz 180-200 lira. İşçi çalışıyor, vergini veriyorsun. Benim kiram mesela örnek veriyorum bu müessese senelik 40 bin lira iken ödüyorduk, şu anda 190 bin liraya çıkardı. ya kapatacağız ya da fiyatlara yansıma yapacak başka çaremiz yok" dedi.

Türkiye çapında 20-21 Nisan tarihleri arasında cafe ve restorantlara karşı bir çok vatandaşın boykot çağrısına Osmaniye Rauf Bey Mahallesi'nde restaurant işleten esnaf tepki gösterdi. Esnaf Halil Özdemir, yaşadığı ekonomik sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Bugünkü aldığım malzemeyi yarın aynı fiyatı alma şansınız yok.Bence bu boykot çok yanlış bir şey. İnsanların alım gücü yok. Yandaki işletme ile benim işletmem bir değil.Aynı malzemeyi aynı ücrete alıyoruz o veriyor 5 liraya ben veriyorum 2,5 liraya.Neden yani boykot bu. Bizim pahalandırma şansımız yok. Aldığımız ürünü bugün 5 liraya alıyorsak yarın 7 lira oluyor. Etin kilosu olmuş 550 lira,tavuk olmuş göğüs alıyoruz 180-200 lira. İşçi çalışıyor, vergini veriyorsun. Benim kiram mesela örnek veriyorum bu müesese senelik 40 bin lira iken ödüyorduk şuanda 190 bin liraya çıkardı.

"ÜRETİM OLMADIĞI SÜRECE BATMAYA MAHKUM"

Ya kapatacağız ya da fiyatlara yansıma yapacak başka çaremiz yok. Bazı esnaflar almış başını gitmiş. Ben çorbayı burada 50 liraya veriyorum öbür tarafta yan komşum değil az ilerde 100 liraya veriyor, insaf yani. Bir ülkede üretim olmadığı sürece batmaya mahkümdur.Temmuz ayından sonra Eylül ayında bakın şu anda ben 120 liraya veriyorum en az bunu 200 liraya vereceğim ki ben işçimin maaşını mı ödeyeyim, kiramı ödeyeyim, elektrik, suyu mu ödeyeyim, vergimi ödeyeyim? Ama üretim olursa, benim alacağım malzeme bu fiyata iner. Ben ne yaparım? 120 liraya vereceğimi 80 liraya veririm. Vatandaş rahat rahat karnını doyurur."

Kaynak: ANKA / Yerel

Osmaniye Ekonomi Türkiye Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Fatih Karagümrük maçı şifreli mi, nereden izlenir? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Tuzlaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir? 23 Nisanda noterler açık mı? 23 Nisanda noterler çalışıyor mu, kapalı mı olacak? 23 Nisan 2024 Salı günü noterler çalışıyor mu? Pazar günü noter açık mı? Pazar günü noterler saat kaça kadar açık? 2024 noter mesai saatleri! Bu akşam hangi diziler var? 20 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ 2024: 1 Mayıs'ta okullar tatil edilecek mi, resmi tatil mi? Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı? 23 Nisan hastaneler tatil mi? 23 Nisan hastaneler açık mı, çalışıyor mu? İzzet Yıldızhan evli mi? İzzet Yıldızhan'ın eşi kim? Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler Cumartesi günü saat kaça kadar açık? 20 Nisan 2024 Eczane çalışma saatleri! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 20 Nisan dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 20 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 20 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Irak'taki Şii Milis Gücü Haşdi Şabi'ye Hava Saldırısı Düzenlendi E Devlet çöktü mü Son Dakika? E Devlet'te sorun mu var 20 Nisan Cumartesi 2024
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title