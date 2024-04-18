Kadirli'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana karayolu üzerinde Aydınlar köyü Kurukandak mevkiinde meydana geldi. Deniz Kocaman'ın (24) kullandığı motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE