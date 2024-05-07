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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 13 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de polisin düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken 13 kişi tutuklandı. Operasyon sonucunda 61 kilo 550 gram skunk, 256,54 gram bonzai, 62,26 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Mehmet T., Özgür A., Ömer T., Harun T., Mustafa K., Yusuf S., Ömer Faruk K., Rıfai E., Özgür E., Murat K., Adnan B., Mehmet B. ve Cuma Ç. gözaltına alındı. Hassas burunlu narkotik köpek ile birlikte yapılan aramalarda, 61 kilo 550 gram skunk, 256,54 gram bonzai, 62,26 gram metamfetamin, 47 sentetik hap, 19,68 gram kokain, 17,76 gram Hint keneviri tohumu, 4,21 gram eroin, 1,89 gram esrar, 1,02 gram fubinica ve 2 hasas terazi ele geçirildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Osmaniye 3.Sayfa Güncel Haberler

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