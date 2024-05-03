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Osmaniye'de Uygulama Noktasında Durdurulan Tırda 41 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir tırda 41 kilo 600 gram skunk maddesi buldu. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan tırda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde seyir halinde olan tırı uygulama noktasında durdurdu. Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile tırda yaptığı aramada tırın kupa kısmına saklanmış çuvallarda 41 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Harun T. ve Ömer T. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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