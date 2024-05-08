Depremzede öğrenciler kendi tasarladıkları robotlarla yarıştılar

OSMANİYE - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kod 80" projesi çerçevesinde öğrencilerin tasarladığı robotların yer aldığı yarışma düzenlendi.

Osmaniye'de ilk defa Samet Aybaba Spor Lisesi spor salonunda 7 farklı kategoride 135 takımın katıldığı Kod80 Robot Yarışması'nda öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım Beceri Merkezi atölyelerinden 3D yazıcı ve robotik kodlama alanında aldıkları desteklerle yarışmaya katılan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi tasarladıkları robotlar dereceye girebilmek için yarıştı.

Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla, Osmaniye'de ilk defa böyle bir organizasyon yaptıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Nail Dayanç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek vermek amacıyla, aslında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak böyle bir projeyi gerçekleştirdik. İlkokuldan liseye kadar öğrencilerimizin aslında buna hazır olduklarını gördük. Çok değişik, çok farklı tasarımlar ve robotlar ortaya çıktı. Öğrencilerimizin yaptığı robotlar burada birçok başarılar elde ediyor. Öğrencilerin o gözlerindeki ışıltılar gerçekten çok farklı. Başarma duygusu dereceye girenlerden ziyade bizim gördüğümüz şu, burada çok ciddi bir tecrübe kazanıyorlar. Bu tecrübelerini gelecek yıllarda gerek robot yarışmalarında, gerekse TÜBİTAK'ın çok çeşitli projeleri var oralarda ve yarışmalarda, Teknofest yarışmasında değerlendirecekler. Osmaniye'de bir başlangıç ama bunu geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 'diye konuştu.

Yarışmada üçüncülüğü elde eden Melike Yeşil ve Esra Işıl Karakaş, 'Bu sene yarışmada üçüncü olduk ama hedefimiz bir dahaki yarışmalarda birinci veya ikinci olmak" dedi.

Pofuduk takımıyla yarışmanın en küçük üyesi olan 8 yaşındaki Ece Naz Kaya, "Kodların çoğunu İngilizce bilmediğim için annemden yardım aldım, ama birleştirmenin çoğunu ben yaptım. Eğer bir daha bu yarışma olursa bir daha katılacağım çok güzel yarışma" dedi.

Robotlarında birkaç eksiğin olduğunu buna rağmen dereceye girdiklerini söyleyen Yusuf Berke Hozulu, Bundan sonraki hedefim bir tarla projem var onunla Teknofest'e yarışmak istiyorum" dedi.