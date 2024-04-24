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Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çiftçilik yapan Serdar Dinç, 70 dönüm tarlaya ektiği soğanı satamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Soğanın bedava olduğunu duyan yaklaşık 3 bin kişi tarlaya akın etti. Ana yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmaya çalıştı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde 70 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Serdar Dinç, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye vatandaşlara ücretsiz yaptı. Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti. Kadirli ve Sumbas'tan birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti. Yol trafiğe kapanınca jandarma yolu açmak için çalışma başlattı.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"SOĞAN PAHALI, ALAMIYORDUK"

Soğan toplamaya gelen bir vatandaş "Tarla sahibi 80 dönüm tarlasını satamadı, tarlada kaldı. Tüccarlar geldi almadı, para vermedi adama. Adam da halk yesin diye müsaade etti 3-4 gün. 400 ton soğan var burada. Burada tarlada kaldı soğan, halk topluyor şu an faydalanıyor. Allah razı olsun' ifadelerine yer verdi.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"MUHTAÇ OLDUK SONUNDA KURU SOĞANA"

Bir başka vatandaş ise "Millet soğan için sıraya girdi. Marketlerde 35 lira. Vatandaş, Allah razı olsun hayrına burada tarlada serbest etti. Bütün millet topluyoruz, sağ olsunlar. Muhtaç olduk sonunda kuru soğana" dedi.

Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti

"TOPLASIN HERKES EVİNE GÖTÜRSÜN"

Çiftçi Serdar Dinç ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Ben çiftçiyim, 70 dönüm soğan ektim. 500 bin kiraya verdim, 500 bin de diğer tohum, gübre ve ilaç masrafım oldu. Tüccara satamadım hayrımıza köylülerimize, vatandaşlarımıza, ücretsiz dağıtıyorum. Toplasın herkes evine götürsün. Afiyet olsun herkese" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Jandarma Osmaniye Sumbas Tarım Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Bülent Çoban Izol:

Allah razi olsunki Tarla sahibiden cürumeye terkmedi kuru soganı vatandaşin isi görülsün diye sevap isledi helal sana Allah kabul etsin hayrini??

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Doğuş:

İthal soğan varken çifçisininkini niye alsın.Acı ama gercek

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mehmet türkel:

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz yahu marketlerde soğan 30 tl oldu çiftçi soğan satamıyor,kazanan kim belli asalak aracılar zıkkım yiyesiler 3 kuruşa alıp 5 katı fiyata hale verirler halde 2-3 katına pazarcılara kaktırır vatandaşa kazık yemek kalır.

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Marko Apostolidis:

amcam, en başta abd türkiye'ye diyorki "senin genelde cebinde para yok, hep bana geliyorsun para diye. Ben sana para veririm AMA sen hiç bir konuda, ister pamuk, fındık, tütün vs bana rekabet etmeyeceksin, çiftiye para vermeyeceksin, benden alacaksın. aldığın şeyin nakliyesi için gemi gönderme, ben kendi gemimle sana getireceğimki, bizim kaptanda para kazanmış olsun"

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Bükücü:

3 Bin yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem ağlasam mı? ağlamasam mı?

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Ali Bayat:

Bunun gibi olaylar Almanyadada oluyor ama vatandaş bedava dehip çuval çuval götürmez tarlanın çıkılına bir sandık konur herkes gönlünden kopanı sandığa atarki bari çiftçinin mazot parası çıksın.

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Marko Apostolidis:

bahsettiğin şeyi bende gördüm bu gavurda. yol kenarına römork koymuş, fiyat listesi asmış, terazi kurmuş ve para için bir kutu koymuş. sen ihtiyacın kadar alıp ölçüp parasını bırakıp gidiyorsun, sahibi başında değil....

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Mehmet Kahraman:

Helalin var amcam benim Allah seni cennetine koysun

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Kaan Korkmaz:

Çiftçimizin durumuna üzüldüm ama bir yandan da sevindim en azından bazı açgözlüler gibi nehre ırmağa dökmemiş sevap kazanmış.

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