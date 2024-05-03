Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye'de gece başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

İtfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi de biriken su nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Alt geçitte mahsur kalan araçları itfaiye ekipleri kurtarırken, tıkanan mazgalları açmak için çalışmalar sürüyor.