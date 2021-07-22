Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 5 kişiye idari yaptırım
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Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 5 kişiye idari yaptırım

Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 5 kişiye idari yaptırım
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapanlar hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapanlar hakkında idari yaptırım uygulandığını bildirdi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü Halk Plajı Sahili'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan kişilerin yer aldığı görüntüleri paylaşması üzerine, göldeki denetlemelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Arslantaş, "Sayın vekilim, görüntülerdeki yasaklamalara aykırı davranışlar için 5 kişiye idari yaptırım uygulandı bile. Koruma kullanma dengesi içinde Salda'mızı gelecek kuşaklara bırakmak için hep birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, göl çevresiyle ilgili yasaklara aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen 5 kişiye, 2 bin 135 lira idari para cezası verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ağustos 2020'de Salda Gölü kenarındaki beyaz kumsalda sigara içilmesini, Burdur Valiliği de göl çevresinde çukur açmayı ve çamur banyosu yapmayı yasaklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
Salda Gölü'nde nargile içen ve çamur banyosu yapan 4 kişiye idari yaptırım
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
Görüntüler pes dedirtti! Yasağa aldırış etmeyen vatandaşlar Salda Gölü'nde nargile içip çamur banyosu yaptı
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