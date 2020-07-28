Sakarya'da 3 ev yandı Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Tabakhane Mahallesi'nde bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çevre sakinlerinin yardımıyla alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarını izlerken fenalık geçiren ev sahiplerine sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Üç evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA