RTÜK'ten FOX TV, Halk TV ve Tele1'e yaptırım

Yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) FOX TV, Halk TV ve Tele1'e yaptırım uygularken, Disney Plus'a da lisans verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul toplantısında izleme uzmanlarının hazırladığı raporlar ele alındı.

"Demokrasi Arenası" programında "eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğu" gerekçesiyle yayıncı Tele1'e, "Sözüm Var" programındaki ihlaller nedeniyle de Halk TV'ye idari para cezası verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) başvurusu üzerine hazırlanan raporun ele alındığı toplantıda, FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin kurum hakkındaki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığına hükmeden Üst Kurul, yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Toplantıda ayrıca, Disney Plus'ın "internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık" lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye'de 10 yıl süreyle yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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