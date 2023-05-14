Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00’den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK’nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabında; "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21: 00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından seçim yasaklarına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunu kaydetti:

"YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21: 00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur."