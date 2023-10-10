RTÜK'ün düzenlediği çalıştay Bosna Hersek'te başladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen '13. Gelecekle İletişim Çalıştayı', Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı. Çalıştaya Türk kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Çalıştayın konusu 'medya ve kültür inşası' olarak belirlendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) düzenlenen "13. Gelecekle İletişim Çalıştayı", Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) ev sahipliğinde başlayan programa, RTÜK Başkan Vekili Orhan Karadaş, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım'ın yanı sıra Bosna Hersek'teki Türk kurum temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Karadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Bosna Hersek ile derin tarihi ilişkilere sahip olduğunu belirterek "Bosna Hersek ile birçok konuda kültür, medya, her anlamda aynı taraftayız. Özellikle Bosna Hersek'i seçtik bu yıl, çalıştayımızın konusu da 'medya ve kültür inşası" onu da özellikle seçtik. Çünkü medya ve kültür, çağımızın en önemli belirleyici unsurlarından. Anadolu Ajansının burada olmasından son derece memnunuz. Milletler arasında iletişim, medyanın üst başlığını oluşturuyor, aynı şekilde kültür artık bugün çok belirleyici bir unsur haline geldi."

Çalıştaya 13 ülkeden 26 öğrencinin katıldığını aktaran Karadaş, öğrencilerin Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde de bildirilerini sunacaklarını söyledi.

Karadaş, "Maksadımız gelecekle iletişimi sağlamak. Bu öğrenciler, Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, okulları bittikten sonra kendi ülkelerine dönecek ve orada çeşitli görevler üstlenecek. O görevleri sırasında Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaları, Türkiye'yi unutmamaları maksadımız." diye konuştu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da çalıştayın kendileri için bir gelenek haline geldiğini vurgulayarak programın kamu diplomasisi alanında önemli bir yer edindiğini dile getirdi.

Çalıştaya Türkiye'de okuyan ve çok iyi Türkçe bilen yabancı öğrencileri aldıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, kendi ülkelerine döndüklerinde ülkemizin değerlerini, misyonunu, güzelliklerini kendi ülkelerine aktarıyor. Aynı zamanda da gittikleri ülkelerle bizim ülkemiz arasında bir gönül bağı kuruyorlar. Gittiğimiz birçok ülkede bu programa dahil olan öğrencilerle karşılaşıyoruz, örneğin; Romanya'ya gidiyoruz, orada bir medya kuruluşunun genel müdürünün bu programda yer alan bir arkadaş olduğunu görüyoruz."

Uslu, gelecek yıllarda çalıştayı daha da genişletip büyütmek istediklerini söyledi.

Öğrenciler, Bosna Hersek'te çok sayıda Osmanlı eseri görecek

IUS Rektörü Yıldırım, etkinlikte yaptığı konuşmada, RTÜK'ün çalıştayı geleneksel hale getirmesinin büyük bir başarı olarak gördüğünü, ele alınan konuların da önemli iletişim alanlarına değindiğini belirtti.

Yıldırım, programa gelen öğrencilerin, Bosna Hersek'te çok sayıda Osmanlı eseri göreceğini, Anadolu'da da Osmanlı'da paşalık yapan Boşnakların eser yaptırdığını anlattı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının da (TİKA) destek verdiği çalıştay, 13 Ekim'de sona erecek.