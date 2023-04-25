Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, RTÜK Önünden Seslendi: "Sayın Başkan, Ysk'nın Cumhurbaşkanı Adayı İlan Ettiği Sinan Oğan'ı, Cumhurbaşkanı Adayından...

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önünde; “Soruyorum RTÜK Başkanı’na. Sayın Başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK’nın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan’ı siz, Cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan’a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan’a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah’tan korkun be, Allah’tan korkun” açıklamasını yaptı. Oğan ayrıca, “Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım. Megafonla her gün size hatırlatacağım. Her gün, ama her gün” diye konuştu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önünde; "Soruyorum RTÜK Başkanı'na. Sayın Başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK'nın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan'ı siz, Cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan'a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan'a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah'tan korkun be, Allah'tan korkun" açıklamasını yaptı. Oğan ayrıca, "Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım. Megafonla her gün size hatırlatacağım. Her gün, ama her gün" diye konuştu.

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu önünde açıklama yaptı. Oğan, şunları söyledi:

"NEDEN GÖREVİNİZİ YAPMIYORSUNUZ?"

"Siz işinizi yapıyorsunuz, biz işimizi yapıyoruz. ve bizim yaptığımız işi topluma duyurmakla görevli olan RTÜK işini yapmıyor. RTÜK Yasası ortada ve RTÜK Başkanı yasayı uygulamıyor. Buradan soruyorum RTÜK Başkanı'na. Sayın Başkan, 111 bin 506 vatandaşın oyunu, imzasını siz imzadan saymıyor musunuz? YSK'nın Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği Sinan Oğan'ı siz, Cumhurbaşkanı adayından saymıyor musunuz? Sizin Sinan Oğan'a karşı bir gareziniz mi var? Televizyonlara yetkinizi kullanarak neden Sinan Oğan'a yer verilmediğini söylemiyorsunuz? Allah'tan korkun be, Allah'tan korkun. Sizin göreviniz, televizyon kanallarının yayınlarını alıp önünüze koyup, herkese eşit davranılmasını sağlamak değil mi? Neden görevinizi yapmıyorsunuz?

"SİNAN OĞAN'A YER VERMEYEN KANALLARA EN AZINDAN BİR UYARI YAPMAYI BİLMİYOR MUSUNUZ?"

Devletin televizyonu TRT, neden bizim hiçbir yayınımıza, çalışmamıza yer vermiyor? Daha önce geldik burada, Sayın Özdağ ile beraber, görevinizi yapmaya davet ettik. Siz görevinizi yapmıyorsunuz. RTÜK'ün görevi televizyonlara ceza kesmek değil. RTÜK'ün görevi televizyonları karartmak değil, sadece. Bakınız burada sizin bu adil olmayan tutumunuzdan mustarip olan televizyon kanalları da burada, mikrofonu bize uzatmış. Onların ekranını karartmasını biliyorsunuz da Sinan Oğan'a yer vermeyen kanallara en azından bir uyarı yapmayı bilmiyor musunuz?

"İKİNCİ DEFA SİZİ UYARIYORUM"

Bu ülkede adalet, eşitlik yok mu? Neden Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığı adaylığı çalışmalarına yer vermiyorsunuz? Bu konuda ikinci defa sizi uyarıyorum. Eğer bu adaletsiz tutumunuza devam ederseniz, hukuk içinde bütün taraftarlarımı buraya yığacağım. Megafonla her gün size hatırlatacağım. Her gün, ama her gün. Sinan Oğan gönüllüleri, Sinan Oğan'a adaletsizlik yapılıyor, diyen hangi görüşten olursa olsun insanları RTÜK'ün önüne davet edeceğim. Ellerine mikrofonları alacaklar, hukuk içerisinde size görevlerini hatırlatacaklar.

"AYRICALIK İSTEMİYORUZ, TOPLUM VAATLERİMİZİ DUYSUN İSTİYORUZ"

Değerli basın mensupları, biz sizden kendimize ayrıcalık istemiyoruz. Toplum; bizim vaatlerimizi duysun istiyoruz. Belki duyacak hiç beğenmeyecek, oy vermeyecek. Ama duysun toplum. Siz vergi ödüyoruz. Sinan Oğan taraftarları da vergi ödüyor. Bizim vergilerimizle maaş alıp, neden bize eşit davranmıyorsun Sayın RTÜK Başkanı? RTÜK Kanununu biz de biliyoruz. RTÜK Kanunu'na göre, seçimin resmi başladığı günden bitmesine bir gün kalaya kadar, tüm medya bize eşit yer vermek zorundadır.

Birtakım raporlar var elimde, en az medyanın yer verdiği aday Sinan Oğan. Neden? Size de soruyorum, neden? Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı değil mi bu ülkede. Neden adaletsiz bir tutum içindesiniz? Neden Sinan Oğan'ın söylemlerini topluma ulaştırmıyorsunuz? Neden Sinan Oğan'a karşı adaletsiz bir tutum içindesiniz?

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAKTAN UTANIYORUM"

Sabah TRT'ye gittim. TRT'nin görevini hatırlattım. Şimdi RTÜK'e geldim. Demirören Medya Grubu'na gideceğim. Demirören Medya Grubu da bize asla yer vermiyor. Buradan oraya gideceğim, onlara da hatırlatacağım. Ben, bu duruma düştüğüm için ülkem utanıyorum. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak RTÜK'ün önüne gelip, bu açıklamayı yapmaktan utanıyorum. Böyle bir ülkeyi biz hak etmiyoruz. Biz daha adil, daha demokratik kurumların olduğu bir ülkeyi hak ediyoruz.

Ve ben buradan söz veriyorum. Hem RTÜK, hem TRT, hem de tüm basın kuruluşları ve mensupları özgür olacaklar. Hiçbir zaman bir baskıya, bir zorlamaya maruz bırakılmayacaklar. Adalet, herkese lazım olacak. Birgün bu adalet, RTÜK Başkanı'na da lazım olacak. Sinan Oğan'a da lazım olacak. TRT Genel Müdürü'ne de lazım olacak. Demirören Medya Grubu'na da lazım olacak. Adaleti günü geldiğinde işleteceğiz. ve herkes adaletten günü geldiğinde nasibini alacak."