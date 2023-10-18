RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yeniden seçildi

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı, yapılan seçim sonucu yeniden Ebubekir Şahin oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda geçen yeni üyeleri belli olan RTÜK'te bugün başkanlık seçimi yapıldı. Üst kuruldaki oylamada Ebubekir Şahin, yeniden RTÜK Başkanı olarak seçildi. RTÜK Başkan Vekili de yine Orhan Karadaş seçildi. Şahin, oy kullanan tüm RTÜK üyelerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bizlere güvenen TBMM'deki seçimlerde yeniden aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, diğer devlet büyüklerimize, desteklerini her daim esirgemeyen Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza, şahsıma Genel Kurul'da oy vererek bir kez daha üye seçen sayın milletvekillerimize ayrıca üst kuruldaki başkanlık seçiminde oy kullanan tüm RTÜK üyesi arkadaşlarıma şükran borçluyum. 4 yılı aşkın bir süredir yürüttüğüm RTÜK Başkanlığı dönemimde önemli çalışmaları hayata geçirdik. Kırmızı çizgilerimizden taviz vermedik. Milli güvenliğimizi ön planda tutarak, yayınlarda terör ve terör propagandasına asla geçit vermedik. Toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı yayınlar için mücadele ettik. Kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerimizi önceleyen yayın içerikleri için sürekli çalıştık. Bizlere destek veren, hassasiyetlerimizi anlayan yayıncı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum."

'İSTİŞARE KÜLTÜRÜMÜZÜ GELİŞTİRECEĞİZ'

Şahin, başkanlık görevi boyunca yaptırım gücünü kullanmayı hep geri plana attıklarına dikkat çekerek, "Önce 'diyalog' dedik ve bunda başarılı olduk. 'Açık kapı' politikası yürüterek paydaşımız olan yayıncılarla, meslek örgütleriyle, STK'larla olası sorunların çözümlerini hayata geçirdik. Tabii ki, tüm ikaz ve hatırlatmalarımıza rağmen yanlışta ısrar edenlere de 'dur' demeyi de bildik. Yeni dönemde de karşılıklı anlayış çerçevesinde istişare kültürümüzü geliştireceğiz. Bunun ilk adımını 27 Ekim Cuma günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un himayelerinde yapacağımız '3'üncü Medya Buluşmaları' toplantısında sergileyeceğiz. Ulusal ve uluslararası yayıncılarımızın üst düzey yöneticileriyle yapacağımız çalışma toplantısında hem yeni döneme 'merhaba' diyecek, hem de hassas olduğumuz konu başlıklarını kendileriyle paylaşacağız. Yeni dönemin ülkemize, milletimize, yayın dünyamıza ve üst kurulumuza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.