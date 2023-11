RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası iyi bir sınav veriyor (2)

RTEÜ'DE FİDAN DİKİMİNE KATILDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6'ncı Yerel ve Bölgesel Medya Buluşması kapsamında geldiği Rize'de Vali İhsan Selim Baydaş'ın daveti üzerine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) rekreasyon alanında ağaç dikimi etkinliğine katıldı. Vali Baydaş ile fidanları toprakla buluşturan Şahin, memleketi Rize'de diktiği ağacı her yıl gelip sulayacağını söyledi. Şahin, "Aslında memleketim Rize'ye başka bir vesileyle gelmiştim. Bir yerel medya buluşması organizasyonundaydık. Sayın Valimle birlikte açılışını yaptık. Sayın Valimiz, fidan dikimi var birlikte geçer miyiz? dedi. Ben o heyecanını görünce buraya geldim. İyi ki gelmişim. Kendi özel hayatımda belki yüzlerce, belki binlerce fidan dikmişimdir. Aldığım, bulduğum her yere fidan dikerim ama Rize gibi güzel bir memlekete yeşili bol bir memleketimde dikili bir ağacımın olması bizi ziyadesi ile memnun etti. Hocama ve Sayın Valime söz veriyorum, her sene bu ağacı gelip sulayacağım" diye konuştu.

'BÖLGEMİZE YEŞİLİN BAŞKENTİ DİYORUZ'

Türkiye'nin, Avrupa'da yeşil alanı en fazla çoğaltan ülke olduğunu ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da "Bugün bütün Türkiye'de ağaçlandırma bayramı olarak kutlanıyor. Ülkemiz bu yönde son yıllarda olağanüstü mesafe kat etmiş bir ülkedir. Avrupa'da yeşil alanı en fazla çoğaltan bir ülkeyiz. Bölgemize yeşilin başkenti diyoruz. Burada da ağaçlandırma çalışmalarını her alanda gerçekleştiriyoruz" dedi.