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RTÜK, siyasi isimlerin yakınları için usulsüz işlem yapılmadığını açıkladı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır" açıklamasını yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurul hakkındaki bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberler hakkında yazılı açıklama yaptı. Şahin, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kurumumuz ve çalışanları üzerinden algı oluşturma çabası kabul edilemez. RTÜK'te yapılan tüm atamaların ve Üst Kurulumuza diğer kamu kurumlarından geçişlerin tamamı 30 yıldır ilgili kanun tarafından belirlenen yöntemlerle usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan atamalar yürütülen hizmetlerin gereği olarak yerine getirilmektedir. Hiçbir siyasi ismin veya bürokratın yakını için haksız, sınavsız ve usulsüz işlem yapılmamıştır. Seçim döneminde söyleyecek sözü olmayan, anlatacak bir tane icraatı bulunmayan kişilerin kurumumuz üzerinden yalan ve yanlış algı oluşturma çabalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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