RTÜK, Şiddetin Medyada Normalleştirilmesine Karşı Açıklama Yaptı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde işlenen cinayetin ardından şiddetin medyada normalleştirilmesine karşı açıklama yaptı. RTÜK, şiddetin sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınmasının kanuna aykırı olduğunu belirtti ve çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılmasının ahlaki olmadığını vurguladı. Ayrıca, yayın yasağına uyulmaması halinde yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Esenyurt'ta bir tekel bayisinde işlenen cinayetin ardından; "Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması kanuna aykırıdır. Şiddetin olağan bir olaymış gibi gösterilmesi, bu içeriklerden çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılması ve topluma benimsetilmeye çalışılması ne ahlakidir ne de insani" açıklamasını yaptı.

RTÜK, 28 Temmuz'da İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir tekel bayide işlenen cinayet sonrası radyo ve televizyon yayıncıları için bugün açıklama yaptı. Yayın yasağına uyulması için yayıncılara çağrı yapan Üst Kurul'un yazılı açıklaması şöyle:

"ŞİDDETİN OLAĞAN BİR OLAYMIŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ VE TOPLUMA BENİMSETİLMEYE ÇALIŞILMASI NE AHLAKİDİR NE DE İNSANİ"

"Münferit şiddet olaylarının toplumun genelinde yaşanıyormuş gibi sürekli olarak radyo ve televizyon yayınlarına taşınması kanuna aykırıdır. Şiddetin olağan bir olaymış gibi gösterilmesi, bu içeriklerden çocuk ve gençlerin olumsuz etkilenerek şiddeti içselleştirmesine yol açılması ve topluma benimsetilmeye çalışılması ne ahlakidir ne de insani.

"ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİN HERHANGİ BİR EDİTORYAL SÜZGEÇTEN GEÇMEDEN MEDYAMIZDA KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Özellikle halkın bilgi alma ihtiyacını karşılaması gereken bültenlerde yoğun şiddet haberlerine yer verilmesi kabul edilebilir bir yayın politikası değildir. Sorumsuzca yapılan ve hiçbir denetime tabi olmayan sosyal medya paylaşımları üzerinden gösterilen münferit şiddet görüntülerinin herhangi bir editoryal süzgeçten geçmeden medyamızda kullanılması kabul edilemez.

"YAYIN YASAKLARINA UYULMAMASI HALİNDE DE BU DURUMUN BİR YAPTIRIMLA SONUÇLANACAĞININ BİLİNMESİNİ DİKKATİNİZE SUNARIZ"

Görsel ve işitsel medya alanını düzenleyen ve denetleyen yayıncı otoritesi olarak çağrımız, bir an evvel radyo ve televizyonlarımızın söz konusu şiddet odaklı yayıncılıktan vazgeçmeleridir. Aksi durumla gerekli raporların düzenlenerek Üst Kurul gündemine alınacağının ve gereğinin yapılacağının bilinmesini önemle hatırlatırız. Mahkeme yayın yasaklarına uyulmaması halinde de bu durumun bir yaptırımla sonuçlanacağının bilinmesini dikkatinize sunarız.

Üst Kurul yönetimi, elinde yasadan kaynaklanan yaptırım gücünü kullanmadan önce diyalog yolunu tercih etmekte ancak uyarılarımızın dikkate alınmaması durumunda ise elindeki müeyyide gücünü kullanmakta çekinmemektedir."