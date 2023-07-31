RTÜK ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk ve Aile Dostu Yapımlara Teşvik Dağıtacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amacıyla harekete geçti. Buna göre hayata geçirilen proje kapsamında 30 Eylül'e kadar yapılacak başvurular neticesinde yaklaşık 16 milyon TL teşvik dağıtılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk ve aile dostu yapım ve dizilerin desteklenmesi amacıyla harekete geçti. Buna göre hayata geçirilen proje kapsamında 30 Eylül'e kadar yapılacak başvurular neticesinde yaklaşık 16 milyon TL teşvik dağıtılacak.

RTÜK, iş birliği kapsamında hayata geçirilen ödül projesinin duyurusunu resmi internet sitesinde yayımladı. Çalışma kapsamında 1 Temmuz 2022 ile 30 Haziran 2023 arasında yayınlanan yapımlar ödüllendirilecek.

BAŞVURULAR RTÜK'ÜN RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK YAPILACAK

Yayın örneklerini ilgili başvuru alanına yükleyecek radyo ve televizyonlara seçici kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda 10 kategoride çocuk ve aile dostu yapım ödülü verilecek.

2023 yılı Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri; dizi, film, haber, belgesel, çocuk programı, spor programı, yarışma, güncel yapım, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları kategorilerinde dağıtılacak.

Başvuruların nihai değerlendirmesi, 1 Ekim 2023-31 Ekim 2023 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurulca yapılacak.

Ödüllerin toplam değeri 15 milyon 621 bin TL olarak belirlendi.