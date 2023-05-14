RTÜK Başkanı: Seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi yasaklar kapsamındadır
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye genelindeki oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şahin, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir" dedi.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. İstanbul'da oyların sayım işlemine başlandı.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN UYARI
Sosyal medyadaki bazı hesaplardan seçim sonuçlarının açıklanması üzerine Twitter hesabından uyarıda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır.
"SEÇİM SONUÇLARININ EKRANA GETİRİLMEMESİ KANUNİ BİR ZARURETTİR"
YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir. Önemle duyurulur" ifadelerini kullandı.