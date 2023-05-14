RTÜK Başkanı: Seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi yasaklar kapsamındadır

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Türkiye genelindeki oy verme işlemlerinin saat 17.00 itibarıyla tamamlanmasının ardından dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Şahin, "YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının 21:00'den önce verilmesi seçim yasakları kapsamındadır. YSK'nın bu saati daha erkene çekme yetkisi bulunmaktadır. Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekrana getirilmemesi kanuni bir zarurettir" dedi.