Bakan Ersoy: Son 2 Yılda Bin 181 Personel Yurt Dışında Görevlendirildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2021-2022 yıllarında, bakanlık ve bağlı birimlerinde çalışan bin 181 personelin yurt dışında görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy’un yanıtına göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 94 personelini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Singapur’un da aralarında bulunduğu ülkelere gönderdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2021-2022 yıllarında, bakanlık ve bağlı birimlerinde çalışan bin 181 personelin yurt dışında görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy'un yanıtına göre; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 94 personelini, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Singapur'un da aralarında bulunduğu ülkelere gönderdi.

Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı ile bağlı kurumların yurt dışında görevlendirdiği personele ilişkin, Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Önergeyi yanıtlayan Bakan Ersoy, 2021-2022 yıllarında, bakanlık ve bağlı birimlerinde çalışan bin 181 personelin yurt dışında görevlendirildiğini açıkladı. Personelin görevlendirildiği ülkeler arasında İran, Avusturya, Gürcistan, Dubai, Bulgaristan, İspanya, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi birçok ülke bulunuyor.

RTÜK ise son 2 yılda 94 personelini yurt dışına gönderdi. RTÜK'ün yurt dışına gönderdiği personel; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna-Hersek, Fas, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Singapur'da görev yaptı.

Bakan Ersoy'un verdiği bilgiye göre; son iki yılda Personel Genel Müdürlüğü 9 personeli, Vakıflar Genel Müdürlüğü 250 personeli, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 142 personeli, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 37 personeli, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 3 personeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 542 personeli, RTÜK 94 personeli, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 99 personeli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 5 personeli yurt dışında görevlendirildi.