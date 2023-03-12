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RTÜK'ten, kadına şiddet görüntülerine inceleme

Güncel Haberler

RTÜK'ten, kadına şiddet görüntülerine inceleme

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon dizisinde yer alan kadına şiddet görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SHOW TV medya hizmet sağlayıcısında 'Kızılcık Şerbeti' isimli dizide kadına karşı şiddet ve kadınlara baskıyı teşvik etmeye yönelik yayınlara ilişkin inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Ebubekir Şahin Güncel Haberler

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