RTÜK ve TFF, Spor Programlarına Düzenleme Getiriyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), spor programlarıyla ilgili yaşanan şikayetlerin önüne geçmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile işbirliği yapacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i ziyaret ederek spor programları üzerine fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette, spor programlarında yapılan haksız eleştirilerin ve amacını aşan yanlış yorumların ciddi bir sorun olduğu vurgulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), lig dönemlerinde çokça şikayet alan spor programlarına çekidüzen verilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği halinde harekete geçti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayınların etkisiyle yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesi için spor programlarıyla ilgili özel bir çalışma yapma kararı aldı. TFF'den yapılan açıklamada RTÜK ile yapılan işbirliği, "Spor programı olmaktan çıkıp zaman zaman toplumu infiale sürükleyen 'hakem eleştiri programları'na dönüşen yayınların, olması gerektiği gibi keyifle izlenen yapımlar olması için çaba sarf eden Üst Kurul, Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçti" sözleriyle belirtildi.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e A Milli Takım forması takdim etti.