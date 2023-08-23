RTÜK, VOA Türkçe'ye erişim engellemesi talep ediyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), VOA Türkçe'nin lisans başvurusu yapmaması ve yayın lisans bedelini ödememesi halinde erişim engellemesi talebinde bulunacağını açıkladı. VOA ise sansür girişimlerine karşı çıkacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı ise durumu yakından takip ettiğini ve ifade özgürlüğüne saygı gösterme çağrısı yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 21 Ağustos'ta VOA Türkçe'nin üç gün içinde isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı başvurusunda bulunmaması ve üç aylık yayın lisans bedelini ödememesi halinde erişim engellemesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracağını açıkladı. VOA Direktör Vekili Yolanda Lopez konuya ilişkin, "VOA, Türk düzenleme denetleme kurumlarının, ya da haber ve bilgi sağladığımız herhangi bir ülkedeki makamların, haber yayınlarımızı sansürleme girişimi niteliğindeki her türlü talebine itiraz etmeye devam edecek. İzleyicilerimiz için güvenilir bir bağımsız gazetecilik kaynağı olarak kalma zorunluluğu tüzüğümüzde yer alıyor. Bu nedenle VOA'nın misyonunu yerine getirme kabiliyetini tehdit eden herhangi bir müdahaleden kaçınmak için gereken her adımı atacağız" açıklamasını yaptı.

RTÜK, 21 Ağustos'ta VOA Türkçe'nin üç gün içinde isteğe bağlı yayın hizmeti lisansı başvurusunda bulunmaması ve üç aylık yayın lisans bedelini ödememesi halinde erişim engellemesi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuracağını açıkladı.

VOA Direktör Vekili Yolanda Lopez, RTÜK açıklaması ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"VOA, Türk düzenleme denetleme kurumlarının, ya da haber ve bilgi sağladığımız herhangi bir ülkedeki makamların, haber yayınlarımızı sansürleme girişimi niteliğindeki her türlü talebine itiraz etmeye devam edecek. İzleyicilerimiz için güvenilir bir bağımsız gazetecilik kaynağı olarak kalma zorunluluğu tüzüğümüzde yer alıyor. Bu nedenle VOA'nın misyonunu yerine getirme kabiliyetini tehdit eden herhangi bir müdahaleden kaçınmak için gereken her adımı atacağız."

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Bakanlığın durumu yakından takip ettiği ve "derin endişe duyduğu" belirtildi. Bakanlık'tan bir sözcünün, ABD'nin Türkiye'yi "temel ifade özgürlüğüne saygı gösterme yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye" çağırdığını söylediği aktarıldı. Sözcü, "Bireyin ifade özgürlüğü hakkı, sınırlara bakılmaksızın her türlü bilgi ve düşünceyi arama, alma ve verme özgürlüğünü içerir. İfade özgürlüğüne saygı Türkiye'nin anayasasında ve uluslararası taahhüt ve yükümlülükleri arasında yer almaktadır" ifadelerini de kullandı.